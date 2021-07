Marigliano, fino al 30 luglio le osservazioni sul nuovo Piano Urbanistico

C’è tempo fino al 30 luglio per presentare le osservazioni al piano urbanistico comunale adottato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Peppe Jossa.

La fase delle osservazioni costituisce la seconda finestra aperta sulla partecipazione pubblica. I cittadini, infatti, potranno continuare a consultare il nuovo Puc recandosi direttamente in municipio il martedì e il giovedì dalle 9,30 alle 12,30: basterà prendere un appuntamento chiamando il seguente numero: 0818858314.

Sarà possibile visionare i documenti anche comodamente da casa collegandosi al sito http://www.comunemarigliano.it/ e cliccando sulla sezione “amministrazione trasparente/pianificazione e governo del territorio”.

Il piano urbanistico può anche essere scaricato attraverso il seguente link https://drive.google.com/drive/folders/1BJnjwheHBjFN9JICeOBLQ95KKPBsumdU

Per partecipare al procedimento di formazione del Puc chiunque può presentare le proprie osservazioni al Piano inviando una Pec, con imposta di bollo, all’indirizzo: protocollo@pec.comunemarigliano.it. oppure consegnando un supporto cartaceo, in duplice copia, di cui una in bollo, al protocollo generale del municipio di Marigliano: in questo caso sulla busta dovrà essere scritto “Osservazioni al Piano Urbanistico Comunale di Marigliano”.

Tra gli allegati al Piano è possibile inoltre consultare i report degli incontri online che hanno caratterizzato la prima fase di partecipazione propedeutica alla redazione del Piano.

“L’adozione del nuovo piano urbanistico rappresenta un importante passo nella direzione del governo del territorio attraverso regole certe e condivise. Un percorso per individuare azioni, strategie di sviluppo e valorizzazione di un territorio da troppo tempo cristallizzato, ma capace così di intercettare le risorse che verranno con il Pnrr ed i nuovi Fondi Strutturali”, dichiara l’assessore all’urbanistica ed alla pianificazione territoriale Anna Terracciano.

“I cittadini ci chiedono di lavorare per alzare l’asticella della vivibilità e noi rispondiamo impegnandoci affinché la migliore qualità della vita, misurata in termini di servizi, tutela dell’ambiente e crescita sociale, sia garantita non solo a noi ma anche alle future generazioni”, conclude il sindaco Peppe Jossa.

adsense – Responsive – Post Articolo