All’apertura degli Uffici comunali per la consegna della documentazione e degli atti di partecipazione alle elezioni amministrative del 20 e 21 settembre, erano già presenti, in mattinata, i delegati incaricati di Oxigeno, la lista che sostiene l’elezione di Saverio Lo Sapio a sindaco di Marigliano ed è la prima a formalizzare le scelte delle candidature, 18 a fronte dei 24 seggi consiliari assegnati per il governo della città.

