Marigliano. Presentazione ufficiale di Oxigeno alla Sala eventi Pasticceria De Girolamo

Sarà presentata giovedì, alle ore 20,00, nella Sala eventi Pasticceria De Girolamo, la lista Oxigeno che partecipa alla tornata del 20 e 21 settembre per il rinnovo degli organi elettivi dell’Ente di corso Umberto I, sottoposto a commissariamento prefettizio per la vicenda che ha determinato l’arresto dell’ex– sindaco Antonio Carpino, sulla base delle risultanze dell’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Napoli, in relazione alle collusioni tra politica e camorra nella gestione amministrativa.

Oxigeno, movimento di volontariato civico, impegnato da anni con iniziative e attività mirate a sensibilizzare l’opinione pubblica, la comunità e le Istituzioni sulle problematiche ambientali e per il buon governo del territorio,propone per la candidatura a sindaco della città, Saverio Lo Sapio, consigliere comunale uscente.

La presentazione potrà essere seguita in diretta Facebook dal profilo di Saverio Lo Sapio. Una decisione di buon senso comune, per evitare assembramenti.

La Sala eventi De Girolamo è predisposta con il rispetto di tutte le misure di sicurezza previste per la prevenzione e il contrasto al Covid–19

