Marigliano, si insedia il sindaco Peppe Jossa: “Al lavoro per tutelare la salute dei miei concittadini”

“La tutela della salute dei miei concittadini in questo momento di particolare emergenza è la cosa che mi sta più a cuore. Comincio il mio mandato con l’impegno a mettere subito in atto il programma per il quale la città ha voluto darmi fiducia e allo stesso tempo l’imperativo sarà il contenimento del contagio. Terrò costantemente aggiornata la comunità che rappresento su ogni particolare che riguarda l’epidemia Covid. Non a caso il mio impegno, ancor prima di insediarmi, è stato quello di incontrare i dirigenti scolastici per informarmi sulla situazione delle nostre scuole frequentate dai nostri ragazzi ai quali abbiamo il dovere di assicurare un diritto allo studio in sicurezza e serenità”. Lo ha affermato Peppe Jossa, il neo sindaco di Marigliano alla fine della cerimonia di insediamento avvenuta nell’aula consiliare del municipio.

