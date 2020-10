Marzano di Nola – Antonio Moschiano ringrazia gli elettori di FdI

Antonio Moschiano, referente del partito FdI ha voluto ringraziare gli elettori per l’ ottimo risultato che la compagine di destra ha ottenuto nel Vallo di Lauro e Baianese.

“Quale espressione del gruppo politico “Fratelli d’Italia” del Vallo di Lauro, in perfetta intesa e coesione con il gruppo del Baianese, sono particolarmente compiaciuto dei risultati elettorali dell’ Avv. Beatrice Colucci alle passate regionali del 20 e 21 settembre, che hanno confermato in buona parte le adesioni nelle precedenti elezioni europee. Ritengo che si è ottenuto un grande risultato e i numeri parlano in modo chiaro. Si tratta senza dubbio di un gran traguardo, ma soprattutto di un importante inizio, che punta sull’affermazione del partito nel nostro territorio, che non deve esaurirsi con il passaggio elettorale delle elezioni regionali, ma proseguire con impegno e determinazione, anche per ripagare gli elettori della fiducia che ci è stata accordata e consentire a chiunque voglia di partecipare alla costruzione di un nuovo ed ampio progetto politico di cui saranno loro stessi protagonisti”.

