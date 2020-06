i Carabinieri della Stazione Forestale di Marzano di Nola, a seguito di controlli sulla corretta raccolta dei funghi epigei in aree montane, hanno elevato sanzioni per un importo totale di 300 euro, nei confronti di 3 persone che, in agro del Comune di Quindici, procedevano alla ricerca e raccolta di funghi epigei in assenza del tesserino autorizzativo.

