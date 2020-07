MARZANO DI NOLA. Il panificio D’Avanzo vi aspetta sabato per la riapertura dell’attività

Riapre il panificio D’Avanzo di via casa Ettore 8 a Marzano di Nola. Sabato 1 agosto 2020 alle 21 l’inaugurazione dopo i lavori di ristrutturazione e da lunedì 3 agosto l’attività è pronta alla distribuzione del loro prodotto tipo, il pane cafone, così come lo vuole la tradizione contadina. Al panificio D’Avanzo, che dal 1975 svolge la sua attività con professionalità e cortesia, potrai trovare le seguenti specialità: pane cafone, panini di tutti i tipi e genere anche per Pub, focacce semplice e condite, freselle di ogni tipo, pizze, pizze di scarole, tortani di tutti i tipi trecce.

