Marzano di Nola. La Sezione PD “Aldo Moro” prende le distanze da alcuni esponenti del partito del Vallo che “usa simboli per affari propri”

“Nel Vallo di Lauro abbiamo una politica fatta di santi, poeti e navigatori. E nelle ultime dichiarazioni apparse su qualche testa giornalistica locale sul caso dei centri vaccinali a Moschiano registriamo l’ ennesima passerella e fuga in avanti di alcuni esponenti del Partito Democratico del Vallo di Lauro. Come circolo di Marzano di Nola del PD ci teniamo a prendere le distanze da chi usa simboli per accreditarsi visibilità e consenso speculando sulla salute dei cittadini, ma soprattutto usa il partito come affare suo, come partito personale. Nell’ultimo articolo apparso qualche giorno fa su una testata giornalistica locale e uscito un comunicato a nome di tutti i circoli del PD del Vallo Lauro, come sempre il lupo perde il pelo ma non il vizio. Noi del circolo PD di Marzano di Nola non siamo stati ne chiamati e tanto meno siamo stati messi al corrente di questo comunicato fatto pochi giorni fa a nome dei circoli del PD del Vallo Lauro. Credo che questa sia una cosa gravissima, ancora una volta l’ennesima, visto che la cosa capita spesso che qualcuno usa i nostri simboli per accreditarsi la sua visibilità di comando. Noi il dettato scritto non ce lo facciamo suggerire da nessuno. NOI COME circolo di Marzano siamo e resteremo sempre in prima linea nelle battaglie che riguardano il nostro territorio soprattutto in questo periodo dove i servizi socio sanitario sono una priorità assoluta per i nostri cittadini perché viene prima la salute e il benessere di ogni singolo cittadino. Siamo e resteremo sempre al fianco dei più bisognosi e dei più deboli come circolo vogliamo ringraziare tutti i sindaci nessuno escluso per il lavoro certosino costante e dinamico per la campagna vaccinale, come ringraziamo la Regione Campania e l’Asl che in una fase così difficile hanno creato una cabina di regia facendo rete con le amministrazioni locali che si sono mosse nella direzione giusta per dare più servizi ai nostri cittadini ma soprattutto per accelerare sui vaccini per tutelare la nostra popolazione. Quindi ci sentiamo come circolo di dire grazie a queste autorità ed anche tutte le forze di polizia nessuno escluso. Ci auguriamo che si continui su questa strada fino a quando non riusciremo a vaccinare quanto più persone possibile. Noi della sezione Aldo Moro di Marzano prendiamo le distanze da qualche politico navigatore nel nostro partito”.

Salvatore Sepe – Segretario PD di Marzano

adsense – Responsive – Post Articolo