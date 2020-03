MARZANO di NOLA. “Nessun caso di Coronavirus in paese”. La smentita del vicesindaco Muto.

A Marzano di Nola, piccolo centro del Vallo di Lauro, la psicosi dell Coronavirus gioca brutti scherzi al punto che da oggi circolano voci su un possibile caso di positività al Covid-19. Sul punto e’ intervenuto il vicesindaco Massimo Muto che ha dichiarato quanto segue:

“In qualità di Vicesindaco del Comune di Marzano di Nola, ritengo opportuno rassicurare la popolazione tutta sulla falsità della notizia che sta circolando in queste ore sul presunto caso di Coronavirus nel nostro Paese. Infatti, nessun cittadino o familiare connesso attualmente residente a Marzano, come da notizie ufficiali provenienti dalla Prefettura di Avellino, risulta essere stato sottoposto a tampone, ne’ ad obblighi di permanenza domiciliare (quarantena) .Tuttavia, al fine di scongiurare il fenomeno del contagio, si ritiene opportuno consigliare alla popolazione tutta di limitare gli spostamenti e di restare il più possibile a casa, evitando di creare assembramenti in luoghi aperti al pubblico. Tali comportamenti sono indispensabili ed idonei a salvaguardare la salute propria e degli altri!”

