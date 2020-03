Marzano di Nola. “Virus”, la poesia scritta da Massimo Muto

Il vice sindaco di Marzano di Nola, l’avvocato Massimo Muto ha scritto una poesia intitolata “Virus”. Lo scritto serve a sdrammatizzare, ma soprattutto a far riflettere in un momento difficile come questo che si sta vivendo.

VIRUS

Quant’e’ triste stu virus

Ce costringe a ce sta chiuse

Nun ce fa neanche ‘ncuntra’

Stu virus overe fa!

È’ nu mostro silenzioso

Mette paur’ a tutt’ cose

Nun se riesce a contene’

È’ na cos’ ‘a stravede’!

‘A speranz’ ‘e tutte quante.

E’ a ddò fa murì all’istante

Ce sta n’arme assai putente

È e se sta a casa stu momento.

Figlje, mamme e nnammurate

Sta carogna’ â separati

Ma cantanne na canzone

Nuje riunimme l’emozione

Caro Virus

Mo te n’è a jì

St’umanita’ a fa giojì

Tutt’ a gente ‘e a fa’ abbraccia’

Facc’ ‘o piacere, vattenn’ ‘a ccà!

(Massimo Muto)

