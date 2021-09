MARZANO. L’ architetto Giuseppe De Sarno presenta ” Casalino Incontro”. Una due giorni all’insegna del design e non solo…

Un evento all’insegna del Design e non solo. Tutto ciò si terrà sabato 18( dalle ore 10:00 e sparkling wine a partire dalle 19:00 ) e domenica 19 settembre( dalle 9:00 alle 13:00), presso Casalino Arredamenti a Marzano di Nola ( Na) in via Nazionale n. 9.

La collezione è stata disegnata dall’Architetto Giuseppe De Sarno, che presenterà i due giorni di incontro col pubblico.

Giuseppe De Sarno, architetto e designer, laureato a Napoli, ha collaborato con architetti di grande calibro.

La sua passione nasce da piccolo giocando a realizzare plastici fatti in balza.

I suoi fattori dominanti sono quello di esaltare il materiale mantenendo il suo valore originale e uno stile semplice e pulito, frutto di grande studio e confronto.

L’idea di predisporre una due giorni denominata ” Casalino Incontro ” nasce proprio col giovane Architetto Giuseppe De Sarno ed ha come obiettivo quello di mettere in luce l’eccellente lavoro delle maestranze e delle risorse preziose dell’azienda Casalino e del territorio. Il progetto finale è caratterizzato da elementi semplici in legno massello che lo rendono leggero ed elegante.

