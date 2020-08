Mascherine Fca:Torino e Avellino eccellenze del gruppo

Per le Organizzazioni Sindacali che nel giugno del 2010 salvarono il gruppo Fiat con l’accordo di Pomigliano Fim-Uilm_Fismic e UGLM la comunicazione dell ‘Amministratore Delegato dell’area Emea il dottor Gorlier è il riconoscimento più forte che si potesse dare al sindacato che si è assunto la responsabilità con la sottoscrizione del CCSL che vide la Fiom contraria per comportamenti politici e fuori da tutte le decisioni.

La riunione ufficiale di ieri a Pratola Serra con tutta la Direzione Aziendale segnala l’avvio della fase che porterà in tempi brevi all’organizzazione ed alla produzione di milioni di mascherine per la Protezione Civile e per il resto del gruppo.

Siamo soddisfatti dichiarano l’esecutivo ed i 21 RSA della fabbrica di Pratola Serra al di là di chi millanta ruoli nella vicenda senza averne titoli a noi toccherà la responsabilità di organizzare con l’azienda tutta la nuova linea di produzione mettendo subito in chiaro che l’occasione delle mascherine dovrà coinvolgere tutti i dipendenti ed estendere i diritti e benefici economici senza penalizzazione .

