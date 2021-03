Mastella: “Benevento precipita in zona rossa con tutta la Campania”.

“Faccio mia la valutazione dei sindaci italiani: la situazione ci preoccupa. Anche a me a Benevento. Per quanto, meno che in altre realtà, anche a Benevento, le cose lasciano attoniti. L’aumento dei contagi c’è, purtroppo. Abbiamo cura gli uni degli altri, avendo l’intelligenza di capire che il momento è di nuovo delicato. Saremo zona rossa nei prossimi giorni? Temo proprio di sì. Benevento ne può essere fuori? L’ho chiesto, ma la Campania tutta precipita in rosso.” Queste le dichiarazioni, in un post, del sindaco di Benevento Clemente Mastella.

adsense – Responsive – Post Articolo