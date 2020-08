Matteo Renzi ad Avella per presentare “La mossa del cavallo”

Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi sarà ad Avella Mercoledì 5 agosto. L’appuntamento è alle 21 per la presentazione del suo ultimo libro, “La mossa del cavallo” presso la location dell’Anfiteatro Romano. Il cavallo, nel gioco degli scacchi, è un pezzo particolare poiché ha un movimento diverso dagli altri che gli consente di saltare i pezzi, compresi quelli dell’avversario. Forse c’è anche questo nella visione politica di Matteo Renzi, oltre al fatto che adesso la mossa del cavallo significa “aver la forza di ripartire”. Nel libro si può trovare questo e altro e, tra le pagine de ‘La mossa del cavallo’, scorrono proposte per il futuro che mettono sì la politica al centro ma contornata di misure economiche pensate per uscire dalla crisi, rivolte a persone, attività e imprese ponendo al centro in molte occasioni la collaborazione con i più giovani. La copertina del volume in ogni caso, dice molto del contenuto: su sfondo nero si staglia il bianco del marmo della statua di Gian Lorenzo Bernini che rappresenta Enea, l’eroe che vuole salvare il padre Anchise, ovvero la generazione precedente. In basso però è presente anche il figlio, Ascanio, che raffigura la generazione dei ragazzi, quelli che un giorno pagheranno di più per questa crisi. Una crisi portata a galla dalle conseguenze del Covid-19, dalla quale è necessaria una ripartenza.

