MERCATI SETTIMANALI. Dopo Sperone riapre domani anche il mercato avellano.

Rispettando le disposizioni regionali in materia di sicurezza il Sindaco Domenico Biancardi fa sapere che domani, lunedì 25 maggio 2020, il mercato si svolgerà regolarmente tra Piazza Municipio e Via Roma con l’obbligo di accedervi rispettando il senso unico di marcia pedonale da Piazza Municipio verso Piazza San Sebastiano con uscita in Viale San Giovanni. Non sarà consentito il percorso inverso. Chi si recherà a fare acqisti sarà obbligato ad indossare le mascherine e a rispettare il distanziamento. A differenza di quello di Sperone che ha riaperto oggi e prevedeva solo la vendita di alimenti, ad Avella l’accesso è consentito a tutti gli ambulanti che vi hanno sempre partecipato.

