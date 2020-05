Mercato del venerdì a Visciano ritorna, ma domani solo ortofrutta e alimentari, la settimana successiva il resto.

Lo puntualizza in un comunicato alla nostra redazione il sindaco Gianfranco Meo che ribadisce la necessità di autorizzare per domani solo la vendita di prodotti alimentari e ortofrutta. Il venerdì successivo tutto il resto (abbigliamento, articoli da regalo ecc.) Una Fiera, meglio noto come mercato settimanale del venerdì in via del Lavinaio dove i cittadini si escono ad acquistare prodotti di ogni genere. È una consuetudine per il cittadino, in particolare le donne o meglio le casalinghe recarsi al mercato magari per fare quattro chiacchiere con amiche e passare una mattinata diversa facendo ‘diciamolo pure’ spettegulezz che non guasta mai. Dopo un periodo di quarantena in cui tutti siamo stati barricati in casa arriva la sospirata libertà e perchè no, anche lo ‘struscio’ di meglio e mesi estivi nel corso. Nicola Valeri

