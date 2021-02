I Vigili del Fuoco di Avellino, nel tardo pomeriggio di oggi 15 febbraio, sono intervenuti a Mercogliano in via 25 Aprile per un incendio che ha interessato un garage condominiale. I fumi della combustione hanno invaso le scale dell’edificio residenziale che è stato evacuato a scopo precauzionale. Le fiamme sono state spente e messa in sicurezza l’area.

