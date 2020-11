I Vigili del Fuoco di Avellino, nel pomeriggio di oggi 7 novembre, sono intervenuti a Mercogliano in via San Pietro E Paolo a Capocastello, per un incendio che si è sviluppato all’interno di uno scantinato del posto. Le fiamme che hanno interessato materiale vario, sono state prontamente spente mettendo in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

