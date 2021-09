MERCOGLIANO. IV Concorso Internazionale “Ai tuoi piedi”, organizzato da ACIPeA -Associazione Culturale Italiana Poeti e Artisti

La Città di Mercogliano ospiterà anche quest’ anno, domenica 12 settembre, i poeti e gli artisti del IV Concorso Internazionale “Ai tuoi piedi”, organizzato da ACIPeA -Associazione Culturale Italiana Poeti e Artisti – guidata dalla Presidente Lucia Gaeta, con il patrocinio del Comune di Mercogliano e della Pro Loco cittadina. Un concorso ideato per omaggiare, attraverso la bellezza dell’arte, la Madonna di Montevergine e per riunire in città visitatori provenienti da molte regioni d’Italia. La giornata inizierà con la salita in funicolare al Santuario di Montevergine per un saluto a Mamma Schiavona ed una visita al Museo Abbaziale. La cornice scelta per la cerimonia di premiazione dei vincitori è la Chiesa della SS. Annunziata dove, a partire dalle ore 17,30 si incontreranno i protagonisti del concorso per presentare le loro opere alla giuria di qualità che a fine serata decreterà i vincitori. Ad arricchire la serata ci saranno le note di due musicisti irpini, il sassofonista Pietro Mariconda e il trombonista Pino Minucci, e in apertura la straordinaria partecipazione del gruppo Tribù Sonore che con la loro musica popolare racconteranno il folklore che accompagna da secoli la devozione per la Madonna di Montevergine. Il gruppo Tribù Sonore ha scelto l’evento di domenica per la presentazione ufficiale del proprio inedito “Juta”.

