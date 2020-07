Mercogliano. Movieplex chiude i battenti, rischio chiusura definitiva

La Movieservice Srl comunica la sospensione dell’attività di esercizio cinematografico all’interno del Parco Commerciale Movieplex di Mercogliano a partire dal 13 luglio 2020. Non è programmata alcuna data di riapertura, tutto dipenderà dalla ripresa della distribuzione di nuovi film nelle sale cinematografiche. Con l’auspicio che la situazione possa cambiare, Movieplex Mercogliano registrerà l’ultima giornata di programmazione in sala domenica 12 luglio 2020.

Al momento, la società Movieservice s.r.l., terminata la cassa integrazione in deroga, utilizzerà ferie e permessi per il personale. Ovviamente, il rischio concreto per il cinema di Mercogliano, così come per la maggioranza degli esercenti di sale cinematografiche in Italia, è la chiusura definitiva dell’attività, senza contare le ingenti perdite gestionali che si stanno subendo dall’inizio della pandemia.

adsense – Responsive – Post Articolo