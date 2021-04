Ieri in via Ammiraglio Bianco, i Vigili de Fuoco ieri sono dovuti intervenire per il soccorso ad un uomo di 58 anni, caduto da sopra un muro che delimita la carreggiata, da un’altezza di circa sei metri. Il malcapitato รจ stato recuperato e affidato ai sanitari del 118 intervenuti, i quali ne disponevano il trasporto presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso.

