Meteo fine Luglio. In arrivo caldo africano con temperature fino a 40 gradi

Sull’Italia è in arrivo un’ondata di caldo africano con temperature che in settimana arriveranno a sfiorare i 40 gradi. “L’ultima settimana di luglio”, confermano i meteorologi di iconameteo.it, “sarà caratterizzata da un clima pienamente estivo, con sole e caldo in decisa intensificazione a causa dell’espansione nel Mediterraneo e nell’Europa meridionale dell’anticiclone nord-africano, che trascinerà una massa d’aria rovente di origine sahariana.

Si profila, dunque, un’ondata di calore (la seconda dell’estate) piuttosto intensa i cui massimi effetti saranno evidenti già a metà settimana, specialmente sulle regioni centro-meridionali e nella pianura Padana, dove le temperature potranno toccare valori oltre i 35 gradi, con picchi vicini ai 40 gradi al Centro-Sud e Isole”.

