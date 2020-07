Meteo. Settimana bollente con temperature fino a 40°

Tra martedì e mercoledì anche se i temporali si faranno via via più frequenti sulle Alpi, le temperature continueranno a salire inesorabilmente. I termometri cominceranno a raggiungere i 34-36°C al Centro-Nord come a Torino, Milano, Mantova, Bologna, Verona, Firenze, Roma, e anche di più al Sud con 37-38°C in Puglia, in Sicilia e in Sardegna. Tra giovedì e sabato giungerà una perturbazione fortemente temporalesca che dal Nord scenderà verso il Centro Italia; in questo contesto le temperature subiranno una temporanea diminuzione, continuerà invece a fare tanto caldo al Sud con punte di 40°C sulla Sicilia e sulla Sardegna.