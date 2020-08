MUGNANO DEL CARDINALE. I Filomeniani continuano la tradizione nonostante il Covid, dinato il tradizionale cero alla Santina

“La seconda domenica di agosto di ogni anno per noi mugnanesi è un giorno molto speciale, perché è quello riservato al rito dei battenti in onore della nostra amata Santa Filomena. Quest’anno purtroppo a causa dell’emergenza coronavirus quest’evento tanto atteso è stato annullato. Ma è proprio in un momento così particolare che noi Filomeniani abbiamo deciso di rinnovare la fede e la devozione nella nostra Santina, porgendole in dono il classico cero bianco abitualmente donatole dai dai battentie abbellendo viale De Lucia e piazza Umberto I con coccarde e palloncini”.

