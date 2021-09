Milena Bianco con Libertango vince il Campionato Italiano Country Derby per le categorie  C40 & C60 salto con cavallo

La 14enne avellinese Milena Bianco, nella splendida cornice del centro militare di equitazione a Montelibretti, in provincia di Roma, ha centrato il primo posto nelle finali del campionato italiano Country Derby per le categorie C40 & C60 salto con cavallo. Milena in sella a Libertango ha vinto su tutte sfruttando nei modi migliori la sua passione equestre. Un doppio primo posto della giovanissima che ha dato il meglio nel Country Derby, una disciplina che si svolge su terreno in piano e su terreno vario ed impegna il cavaliere con il cavallo negli aiuti alle tre andature.

Ora la giovanissima Milena si gode le due medaglie d’oro in attesa di affrontare le prossime sfide nazionali e far sognare la Campania.

adsense – Responsive – Post Articolo