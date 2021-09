MINACCE A GIORDANO. La solidarietà del Presidente del Comitato dei Sindaci, prof. Marco Marandino

Il Presidente del Comitato dei Sindaci, prof. Marco Marandino, esprime il proprio sostegno e la propria solidarietà al sindaco uscente di Monteforte Irpino, Costantino Giordano, e prende posizione contro ogni gesto minatorio nei confronti di chi rappresenta la Pubblica Amministrazione.

“Al Sindaco Giordano la mia vicinanza per le minacce ricevute che condanno in quanto vili, deplorevoli e inaccettabili. L’operato sempre trasparente e rigoroso del collega Giordano è la testimonianza del rigore Istituzionale che lo ha contraddistinto durante il proprio mandato e sono certo che tali gesti non condizioneranno in alcun modo l’integerrima condotta del primo cittadino”.

Prof. Marco Marandino

Presidente del Comitato dei Sindaci

