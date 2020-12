Miss Italia 2020 e’ la 19enne romana Martina Sambucini.

La

Miss Italia 2020,

che scaturisce dalla selezione tra 23 ragazze finaliste, in rappresentanza di tutte le regioni italiane,

manifestazione fortemente voluta dalla Patron del Concorso

Patrizia Mirigliani,

risponde al nome di

Martina

Sambucini.

Anche quest’anno la Campania non ce l’ha fatta ad esaudire il gran sogno di portare nella nostra regione il

titolo di Miss Italia, ma nell’81esima edizione del concorso, la nostra rappresentante

Erika Argenziano,

è stata

comunque molto apprezzata dalla giuria ed ha espresso nel suo intervento di presentazione i valori che i campani

posseggono e aspirano sempre più a portare in alto.

La manifestazione che quest’anno sarebbe potuta saltare, creando un

buco per il Covid

in quest’anno che segue

gli 80 anni consecutivi dei realizzazione del Concorso, grazie alla tenacia,

combattività contro i tanti ostacoli e la volontà della Mirigliani di non privare le tante bellezze femminili

italiane del loro sogno di essere in competizione per l’elezione della più bella d’Italia, bellezza intesa in senso lato del

termine, c’è stata ed è stata realizzata in modo tale da poter rispettare il distanziamento fisico e tutte le misure di

prevenzione anti contagio previste dalle linee guida dell’Iss.

Le miss si sono sottoposte alle regole. Quali? Intanto a

coloro che provenivano da regioni dove sono in vigore modalità restrittive e rigorose sono stati consentiti gli

spostamenti per motivi di lavoro. Inoltre, per ottenere l’autorizzazione a partecipare al Concorso in presenza,

l’organizzazione ha richiesto l’esito negativo di un tampone e la relativa autocertificazione che lo attestasse. Per

garantire la salute e la sicurezza di tutti, al momento dell’arrivo nello

‘Spazio Rossellini’,

dove si è tenuto il casting,

ciascuna miss è stata sottoposta al test sierologico rapido della

SpherixPharma,

distributore di dispositivi per la

protezione individuale, con l’aiuto di un infermiere e di personale abilitato. La manifestazione che quest’anno non è

stata trasmessa da RaiUno come lo scorso anno in occasione della proclamazione di

Carolina Stramare

Miss Italia 2019, la 20enne

di Vigevano (Pavia) nata a Genova, è stata presentata come nel 2019 da

Alessandro Greco

ed ha avuto comunque un

altissimo numero di italiani che,

lunedì 14 dicembre 2020, nel pomeriggio,

hanno seguito in streaming,

sui canali

digitali del concorso: sito web, Facebook, Youtube. In particolare, su Facebook, la diretta, duplicata anche da diversi

partner che hanno effettuato un cross-posting.

La giuria che ha decretato

Martina Sambucini,

quale Miss Italia 2020

era presieduta da

Paolo Conticini,

attore, e composta da

Roberta Bruzzone,

Psicologa Forense e Criminologa;

Manila

Nazzaro,

Miss Italia 1999;

Tiziana Luxardo,

fotografa;

Raoul D’Alessio,

specialista in Ortodonzia, studioso di

riabilitazione estetica e

Chiara Ricci,

attrice. Ospite il modello

Akash Kumar.

E’ stata questa edizione di Miss Italia

2020, come afferma la criminologa Roberta Bruzzone: “Una svolta epocale e può significare l’esigenza di un cambio

epocale nella valutazione della bellezza femminile”,

ma il concorso – aggiunge – “lancia ora un messaggio nuovo,

diverso da quello che siamo abituati a collegare alle miss. Miss Italia è molto altro rispetto alla semplice passerella che

si ripete ogni anno. Ecco la ragione del mio intervento”. E’ quanto sottolinea anche il medico Raoul D’Alessio,

ricercatore nel campo dell’estetica: “

La patron – ha detto – è andata oltre l’elezione della Miss, riuscendo, anche

stavolta, a far emergere nelle ragazze la loro voglia di crescere, di farsi conoscere, nonostante i guai provocati dal

Covid. Siamo rimasti impressionati dall’amore con cui è stata realizzata questa bella pagina, non affatto marginale”.

Dello stesso tono anche le affermazioni della

psicoterapeuta Maddalena Cialdella: “le ragazze arrivate a Roma

esprimono la loro audacia nel voler essere presenti in questa esperienza e mettersi alla prova. Una determinazione ben

precisa”.

La neoreginetta è

Martina Sambucini,

Miss Roma,

ha 19 anni e vive a Frascati (RM). Occhi verdi, capelli

castani, è alta 177 cm. Ha due fratelli, Ilaria (16) e Gianmarco (9) ed è fidanzata con Marco. Dopo aver conseguito il

diploma di liceo linguistico ha da poco iniziato il primo anno di università, presso la facoltà di psicologia del marketing.

Ama cucinare, stare a contatto con la natura e gli animali e il “fai da te. Non pratica alcuno sport e sogna il mondo della

passerella.

Martina, che riporta il titolo di Miss Italia nella capitale dopo 27 anni, ha dichiarato: “Sono positiva e

genuina, mi piace molto relazionarmi con gli altri. Ho deciso di mettermi in gioco con il concorso, che mi ha permesso

di scoprire dei lati di me che non conoscevo e vincere le mie insicurezze. Sono felicissima per questo successo della

capitale, che mancava da tanti anni”.

Al secondo posto è giunta

Beatrice Scolletta,

Miss 365 ed al terzo posto si è

piazzata

Alice Leone,

Miss Liguria.

Giuseppe De Girolamo

