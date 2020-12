Miss Universe 2020 vince la siciliana Viviana Vizzini. La mugnanese Antonella Caruso nella TOP 10

Alla finalissima di “Miss Universe Italy”, è stata incoronata regina la siciliana di Caltanissetta Viviana Vizzini di 27 anni. Sarà lei sfilare per l’Italia a Las Vegas a metà maggio 2021. A seguirla una sarda, Benedetta Casciano, diciannovenne cagliaritana. Ma anche la bella campana Antonella Caruso (Miss Mediaseven) di 23 anni, di Mugnano del Cardinale (Avellino) e Nancy Paduano di Torre Annunziata (Napoli) sono entrate nella Top Ten delle più belle del concorso. È stata Vladimir Luxuria a presentare la finale del prestigioso concorso di bellezza, che a causa delle restrizioni di governo imposte per la pandemia, si è svolta negli Studi Televisivi Gold, a porte chiuse, con la sola presenza della giuria. Qui le 36 miss si sono sfidate in costume da bagno e con gli abiti firmati da Gai Mattiolo per farsi conoscere dalla giuria, sotto gli occhi del Patron del concorso Marco Ciriaci, degli autori della manifestazione Emilio Sturla Furnò (capo-progetto e responsabile comunicazione), Marco Tomei (co-autore e responsabile moda), Orlando Bartuccio (responsabile produzione), Golshan Barazesh Bakhtiari e Anna Tedesco (giuria tecnica) e l’inviata della finale Elena Morali. Le miss sono seguite dal regista tv Giuseppe Morelli, a realizzare le coreografie per loro è stato Simone di Pasquale.

