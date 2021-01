MODA PRIMAVERA/ESTATE 2021: tornano i pantaloni “chinos “.

Consacrati dall’attrice Diane Keaton nella pellicola del 1977 “io e Annie” di Woody Allen, sono diventati poi un capo cult, l’apice del successo venne raggiunto poi negli anni 90, quando sono entrati nel guardaroba di tutte le donne del mondo.

Oggi tornano ad essere protagonisti, nelle collezioni primavera/estate 2021, nei toni di beige ed abbinati con scarpe flat.

Le ultime tendenze consigliano di indossarli con blazer dello stesso colore, con una camicia ampia e lunga rigorosamente bianca, oppure con un maxi pull e cinturone che segna rigorosamente il punto vita.

Un capo che un tempo era solo ed esclusivamente da uomo, oggi rientra nelle abitudini moda femminili, versatili e comodi da usare sia in ufficio sia per le uscite, nonostante siano “nati per gli uomini” risultano essere ancora molto eleganti e femminili, come appare dalle sfilate di Chloé, Valentino, Dior e Hermés.

Carla Carro

adsense – Responsive – Post Articolo