MODA. Riprendono le sfilate in presenza, Ischia accoglie Max Mara

Anche la moda riprende, ripartono infatti le “sfilate in presenza “, niente più collegamenti o foto: gli abiti si potranno ammirare dal vivo in tutto il loro splendore , restituendo agli addetti ai lavori, la soddisfazione per la cura dei dettagli e per la dedizione e la precisione che occorre per realizzare un abito.

Per la sfilata dei 70 anni, Max Mara ha scelto l’isola di Ischia, per continuare la celebrazione dell’anniversario, iniziate lo scorso febbraio.

Proprio l’Isola di Ischia farà da scenario alle sfilate previste per il 29 giugno. Tutto pronto, quindi, sarà davvero l’inizio della libertà dalle restrizioni a cui il covid ci ha costretti?

Carla Carro

