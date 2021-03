MONTECALVO. Insolito intervento dei Vigili del Fuoco in aiuto di due anziani coniugi

Nel pomeriggio di oggi 17 marzo la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Ariano Irpino si è resa protagonista di un intervento che va oltre l’ordinario soccorso. Infatti, su richiesta dei Vigili Urbani del comune di Montecalvo Irpino, la squadra del distaccamento del Tricolle, è intervenuta in contrada San Giacomo, per assistere due coniugi di 80 e 84 anni che, positivi al COVID 19, da ieri erano senza energia elettrica e non avevano collegamento telefonico a causa dei telefonini scarichi. La squadra, dopo aver verificato che la mancanza di corrente era dovuta all’intervento dell’interruttore magnetotermico, lo ha riattivato e rimesso i telefonini sotto carica. Successivamente sono stati contattati i loro figli che lavorano nella capitale ed erano in ansia perché non riuscivano a comunicare con i genitori. Grande apprezzamento per l’opera svolta dai Vigili del Fuoco è stato espresso dal Prefetto di Avellino.

adsense – Responsive – Post Articolo