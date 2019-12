I vigili del Fuoco di Avellino, subito dopo le ore 22:00 di Ieri sera 27 dicembre, sono intervenuti a Monteforte Irpino, in via Nazionale in località Alvanella, per un incendio he ha interessato un esercizio commerciale del posto. Il pronto intervento ha permesso lo spegnimento delle fiamme e la messa in sicurezza della struttura. Non si segnalano persone ferite, tranne un comprensibile spavento tra i residenti.

