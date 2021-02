MONTEFORTE. Al Centro commerciale Montedoro il vento ha divelto la copertura dello stabile.

Continua senza sosta il lavoro dei Vigili del Fuoco di Avellino per fronteggiare la forte ondata di maltempo che sta investendo la nostra provincia. Attualmente la squadra del distaccamento di Montella, che opera a supporto della sede centrale, sta intervenendo a Monteforte Irpino, in via Nazionale, presso il centro commerciale Montedoro, dove il forte vento ha divelto la copertura dello stabile. Si stanno rimuovendo le parti pericolanti, operazioni rese molto difficili dalle forti folate di vento tuttora presenti sulla zona.

