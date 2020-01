MONTEFORTE. Giornata della Memoria: il seminario “Ricordare per educare”

Il Comune di Monteforte Irpino e l’Istituto Comprensivo Salvatore Aurigemma si preparano al secondo appuntamento dedicato alla Giornata Internazionale per la Memoria delle vittime della Shoah. Dopo la proiezione di un film sull’Olocausto, a cui ha fatto seguito il dibattito intrattenuto dai giovanissimi studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado, Sabato mattina sarà la volta del Seminario intitolato “Ricordare per educare”.

All’evento saranno presenti il Sindaco di Monteforte, Costantino Giordano, e l’Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione Lia Vitale. Dopo l’introduzione della dirigente scolastica, la dottoressa Angela Rita Medugno, i professori Ottavio di Grezia e Gaetana Aufiero relazioneranno in merito al tema della Shoah. Per l’occasione, l’Istituto allestirà una mostra fotografica a tema.

«Rinnoviamo una sintonia forte e produttiva con l’Istituto Aurigemma, con i ragazzi della nostra Scuola, i loro validi insegnanti e la dinamica dirigente Medugno con cui abbiamo, più volte, realizzato attività dal grande significato storico-culturale. – ha dichiarato il Sindaco di Monteforte Irpino, Costantino Giordano – Non possiamo che ringraziare tutti gli studenti, tutto il corpo insegnanti e coloro che contribuiranno alla buona riuscita dell’iniziativa. Un impegno comune per ricordare la più grave pagina della storia del mondo e trasmettere ai più piccoli un insegnamento universale: ricordare ciò che stato serve a educare, perché non accada mai più.»

«La Scuola è una palestra di vita perché, oltre ad apprendere nozioni, gli alunni imparano ad essere cittadini. Per questo è importante partecipare a giornate come quella di domani – ha dichiarato Lia Vitale, assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione del Comune di Monteforte Irpino – Imparare il valore della tolleranza, del rispetto, dell’altruismo, è una prerogativa per tutti i nostri studenti. L’olocausto è una macchia indelebile ed è giusto ricordarla, perché anche chi è nato tanti anni dopo sappia. Mi associo ai ringraziamenti fatti dal Sindaco, in particolare verso la Dirigente Scolastica Angela Rita Medugno, una donna dal grande spessore culturale che dimostra sempre spiccata sensibilità verso iniziative di natura storica, sociale e culturale.»

