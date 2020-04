MONTEFORTE. Incendio al piano terra di un edificio di 4 piani

Alle ore 00’05 di questa notte, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti a Monteforte Irpino, in via Nazionale, per un incendio che si è sviluppato al piano terra di un edificio di quattro piani. Le fiamme che hanno interessato mobilio e suppellettili vari, sono state prontamente spente, evitando danni maggiori. Lo stabile è stato evacuato, durante le operazioni di soccorso. Sul posto anche il personale del 118, ma per fortuna non si sono registrate persone coinvolte.

