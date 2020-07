MONTEFORTE IRPINO. Accusato di danneggiamento della piazza del paese viene assolto dal Tribunale

Si è svolto ad Avellino il processo per danneggiamento aggravato della piazzetta Amodeo di Monteforte Irpino a carico di un uomo residente del posto. Precisamente, secondo l’accusa l’imputato, difeso dall’avv. Saveriano Liberato, era accusato di aver distrutto le scale e le panchine della suddetta piazzetta con fuoristrada Patrol durante una sera del mese di febbraio 2017. Secondo l’accuso con il mezzo saliva su e giù per le scale distruggendole. Il Tribunale di Avellino, giudice dr.ssa Zarrella, ha assolto l’uomo dopo una dettagliata arringa del difensore perché il fatto non costituisce reato.

