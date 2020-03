MONTEFORTE IRPINO. E se si riaprisse il vecchio ospedale di Monteforte per questa emergenza?

È assordante il silenzio delle Istituzioni su un eventuale piano di emergenza (posto che tale piano ci sia) in caso di un rapido aumento di pazienti bisognosi di ricovero ospedaliero.

Perché non si pensa ad utilizzare il vecchio ospedale di Monteforte Irpino? Perché non si dice niente sull’eventuale utilizzazione dell’edificio del vecchio ospedale civile e di altre strutture ospedaliere presenti in Avellino città?Ci auguriamo che un piano ci sia. E ci farebbe piacere conoscerlo. (Un Lettore)

adsense – Responsive – Post Articolo