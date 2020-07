MONTEFORTE IRPINO. Fiamme sul costone dell’autostrada A16, intervengono i caschi rossi

I Vigili del Fuoco di Avellino, complice anche le alte temperature del periodo, già da diversi giorni sono impegnati in incendi che riguardano boschi, macchia Mediterranea e soprattutto sterpaglie. Oggi 28 luglio, infatti, sono stati effettuati due interventi sull’autostrada A16 Napoli – Canosa, che hanno riguardato delle sterpaglie. In un caso l’incendio si è sviluppato al Km. 34 in direzione Napoli, nel territorio del comune di Monteforte Irpino, su un costone alto più di 20 metri, dove il fumo della combustione rendeva pericolosa la visibilità degli automobilisti in transito. In entrambi i casi le fiamme sono state spente, anche con l’ausilio dell’autoscala e bonificate le aree interessate.

