MONTEFORTE IRPINO. Fuga di gas, intervengono i Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco di Avellino dal primo pomeriggio di oggi 24 febbraio sono impegnati in un intervento che ri guarda un incendio dovuto ad una perdita di gas metano, lungo una tubazione principale in località San Martino a Monteforte Irpino. La squadra ha messo in sicurezza l’area e fatto intervenire i tecnici della ditta fornitrice del gas. Il questo momento mentre i tecnici stanno intervenendo per riparare la perdita, il personale dei Vigili del Fuoco sta presidiando le abitazioni limitrofe.

adsense – Responsive – Post Articolo