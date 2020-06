I Carabinieri della Stazione Forestale di Monteforte Irpino hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino un 40enne del luogo che, in assenza delle previste autorizzazioni, aveva proceduto alla trasformazione di una vasta area di bosco in coltura agraria. Oltre alla denuncia ed al sequestro dell’area interessata, nei confronti del 40enne sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 8.700 euro;

adsense – Responsive – Post Articolo