MONTEFORTE IRPINO. Il MotoClub Fuerca Bikers e la “Spesa Sociale” per i bisognosi

Il MotoClub Fuerca Bikers si mostra sensibile come sempre alle problematiche sociali, infatti ogni sera dopo le ore 21:00, lasceranno una “Spesa Sociale” per chiunque ne avesse bisogno. Le persone potranno recarsi presso la sede della clubhouse dei Fuerca Bikers, in Via Alvanella n.74, in Monteforte Irpino (AV), all’interno del distributore di Carburante Q8. La spesa sarà lasciata dopo le ore 21:00, a chiusura dell’attività, in modo da preservare la privacy delle persone.

