MONTEFORTE IRPINO. L’elogio del sindaco alle associazioni: “Impegno nobile e altruistico. Grazie a tutti”.

«Ringrazio le associazioni del territorio che in queste ore si stanno prodigando per garantire un valido supporto alle famiglie montefortesi in difficoltà. Sono orgoglioso di chi sta dedicando anima, tempo e forza-lavoro a un obiettivo nobile e altruistico: la solidarietà» Questo il messaggio lanciato dal Sindaco di Monteforte Irpino, Costantino Giordano.

«Da diversi giorni è partita la consegna dei pacchi alimentari realizzati attraverso la misura del carrello solidale: tantissimi concittadini stanno lasciando prodotti di ogni genere nei carrelli che trovate alle casse di tutti gli esercizi convenzionati del territorio – ha spiegato il Sindaco – e con questi prodotti le associazioni si occupano di realizzare i pacchi che vengono poi fatti recapitare ai più bisognosi».

«Il mio elogio va alle tante associazioni che hanno deciso di prestarsi, fornendo il loro tempo e la loro disponibilità per distribuire i pacchi. Sono orgoglioso e soddisfatto di poter rappresentare una comunità che in un momento così delicato ha trovato la forza di essere ancora più unita – ha spiegato Giordano – Ringrazio i giovani che quotidianamente escono per portare i prodotti ai beneficiari, ma anche i coordinatori che organizzano al meglio tutte le attività. Grazie al loro lavoro, questo periodo nero può essere affrontato con una maggiore serenità». Ang. Dam.

