MONTEFORTE IRPINO. Mucche sulla Statale creano problemi alla circolazione. Foto

Incredibile ma vero, tre mucche in pascolo sulla Statale 7 bis nel territorio del comune di Monteforte Irpino, hanno fatto rallentare il traffico sulla statale. Gli animali hanno transitato sulla strada attraversandola e sostando ai margine per mangiare un po’ d’erba presente sui marciapiedi senza nemmeno preoccuparsi del transito dei veicoli. Gli automobilisti sono stati costretti a vere e proprie gimcane per evitare di collidere con gli animale creando non pochi problemi alla circolazione.

