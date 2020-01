Monteforte Irpino. Novantamila euro per l’efficientamento energetico: saranno utilizzati per il secondo edificio di casa popolari al civico 107 di via Garibaldi

🔊 Ascolta l'articolo

Con un decreto pubblicato dal Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Elisabetta Belgiorno, il Ministero dell’Interno ha reso nota la lista dei Comuni beneficiari del finanziamento per l’efficientamento energetico.

I contributi sono destinati a opere di efficientamento energetico quali interventi di illuminazione pubblica, di risparmio energetico degli edifici pubblici, di installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, e di sviluppo territoriale sostenibile quali interventi per la mobilità sostenibile, l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole ed edifici pubblici, l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Il Comune di Monteforte è rientrato tra i beneficiari per un importo complessivo di 90.000 € che saranno utilizzati per l’efficientamento energetico del secondo edificio di edilizia popolare sito in via Garibaldi n.107 ed in particolare a migliorare l’isolamento termico dell’involucro edilizio. Il 31 ottobre 2019 sono invece già iniziati i lavori di efficientamento energetico dell’edificio di edilizia popolare, al civico 109 della via Garibaldi.

«I lavori dovranno essere avviati entro il 15 di Settembre – ha dichiarato Carmine Tomeo, assessore con delega ai LL.PP., Fondi Europei, Urbanistica e Rigenerazione Urbana, e interesseranno il plesso di case popolari di via Garibaldi 107.

Anche questo edificio come quello già oggetto d’intervento presenta diverse problematiche di ordine termo-igrometrico, soprattutto sulle facciate maggiormente esposte.

Al fine di far fronte a tali problematiche si renderà necessario progettare apposito intervento finalizzato, sostanzialmente, a migliorare l’isolamento termico dell’involucro edilizio.

L’azione amministrativa di questa maggioranza propone progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile. In particolare pone la massima attenzione sulle situazioni che presentano maggiori criticità. È questo il caso degli alloggi popolari, che per decenni hanno visto i nostri concittadini vivere in ambienti ai limiti dell’igiene e della salubrità. »

«Puntare sull’efficientamento energetico è una strada perfettamente in linea con la nostra strategia di governo – ha spiegato il Sindaco, Costantino Giordano – per questo abbiamo accolto con grandissima soddisfazione la comunicazione del Capo Dipartimento per gli affari interni territoriali. Nel corso di questa annualità raccoglieremo tanti frutti del duro lavoro svolto in questi anni in termini di procacciamento di finanziamenti e fondi ministeriali, regionali ed europei.»

