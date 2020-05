MONTEFORTE IRPINO. Riduzione delle tariffe per ambulanti e attività commerciali

Il Comune di Monteforte Irpino abbatte le tasse per gli operatori del mercato settimanale e per le attività commerciali presenti sul territorio: con la delibera di giunta n. 74 del 5 Maggio 2020, infatti, l’Amministrazione comunale ha approvato le aliquote di tariffe e tributi comunali per l’anno 2020.

«Le misure adottate da Palazzo Loffredo sono state ragionate in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19 – ha spiegato il Primo Cittadino Costantino Giordano – La pandemia ha, evidentemente, originato una crisi economica e danneggiato i commercianti. Abbiamo, sin da subito, cercato di individuare sostegni adatti a fronteggiare la grave emergenza economico-sociale.»

Il ViceSindaco e Assessore al bilancio, Martino della Bella, ha spiegato le misure nel dettaglio: «E’ stata varata una riduzione del 50% della TARSUG per gli operatori del mercato settimanale; un’esenzione della TOSAP per attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti e circoli, ndr), considerato che queste attività commerciali dovranno, in ottemperanza alle disposizioni relative al distanziamento sociale, allestire anche degli spazi esterni per la propria clientela. Infine, le attività commerciali potranno beneficiare dell’esenzione della Tassa sui rifiuti limitatamente al periodo di chiusura imposto dalle disposizioni regionali e statali.» ha concluso il Secondo Cittadino. . .

