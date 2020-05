MONTEFORTE IRPINO. Ritrovato Angelo Miele, sta bene. Si era perso tra le montagne

Si è conclusa soltanto con uno spavento la disavventura che ha avuto per protagonista un 52enne di Mercogliano di cui ne è stata segnalata la scomparsa.

L’uomo, smarrito l’orientamento, si è trovato a vagare in un’area boschiva di Monteforte Irpino.

Solo questa mattina, è riuscito a contattare i familiari che non hanno esitato ad avvisare il 112. Ricontattato dai Carabinieri, il 52enne ha quindi fornito con il suo smartphone le coordinate della sua posizione.

Sulla zona sono tempestivamente giunti i Carabinieri della Stazione di Monteforte Irpino che hanno rintracciato il malcapitato il quale, affaticato ma in buone condizioni di salute, è stato riaccompagnato a valle ed affidato alle cure del personale medico dell’ospedale “Moscati” di Avellino.

