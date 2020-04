MONTEFORTE. La soddisfazione di Giordano e Valentino sui buoni statali

«Siamo soddisfatti per l’esito dell’Istruttoria: in un momento di forte crisi e di grande difficoltà economica, il Comune di Monteforte Irpino è riuscito a dare una risposta concreta a tutti i cittadini»; Il Sindaco di Monteforte Irpino, Costantino Giordano, esprime tutta la propria soddisfazione per la conclusione della prima fase necessaria all’assegnazione dei contributi spesa statali per le famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza Covid-19.

«Abbiamo cercato di accontentare tutti, di non lasciare nessuno da solo – ha aggiunto Giulia Valentino, Assessore alle Politiche Sociali – ci siamo riusciti perché le misure individuate ci hanno permesso di coprire tutta la fascia di cittadinanza in difficoltà economica.».

Il responsabile del I settore ha definito l’Istruttoria delle domande legate al contributo di cui all’ordinanza 658/2020, che ha assegnato al Comune di Monteforte euro 91.600 per l’erogazione dei buoni alimentari. L’Amministrazione Comunale, in accordo col responsabile del I settore, ha ritenuto di voler intervenire garantendo supporto per la ricompilazione delle domande incomplete, visto che quelle ammesse sono inferiori alle domande inizialmente preventivate nel bando.

«Garantiremo il massimo supporto a tutti i cittadini che abbiano riscontrato difficoltà nella compilazione della domanda – ha garantito il Sindaco – è nostra intenzione non lasciare nessuno indietro, per questo saranno contattati tutti coloro i quali hanno presentato domande incomplete, pur avendo i requisiti per l’accoglimento delle medesime.»

Alle rassicurazioni del Sindaco, fanno seguito quelle dell’Assessore Valentino: «Dove sarà possibile si darà l’opportunità di integrare le domande, si procederà a contattare le persone presso gli uffici competenti, il tutto in tempi brevissimi. Alla fine si stilerà un rendiconto delle somme regolarmente attribuite e si procederà a un nuovo bando – con le medesime modalità – per i contributi residui non ancora assegnati.»

Ang. Dam.

adsense – Responsive – Post Articolo