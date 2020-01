MONTEFREDANE (AV). Il dirigente Serpico solidarizza con i lavoratori di Novolegno.

🔊 Ascolta l'articolo

Il notiziario televisivo regionale messo in onda alle ore 14:00 di ieri ha posto in evidenza le vicissitudini di oltre 100 operai della ditta Novolegno di Montefredane, che rischiano il posto di lavoro per la volontà dell’azienda di trasferire la produzione in altra sede del nord Italia.

Sarebbe un vero peccato, un gratuito scempio sociale, un’offesa al territorio di Montefredane e dell’intera provincia di Avellino azzerare le maestranze e le professionalità di una azienda conosciuta in tutto il

Paese. Ritorni forte alle istituzioni pubbliche la difesa della dignità dei lavoratori, cosa che il sindaco Valentino Tropeano saprà fare a pieno titolo. In quanto dirigente scolastico reggente dell’Istituto “Don Lorenzo Milani”, che comprende anche il comune di Montefredane, esprimo la mia solidarietà a

tutti i dipendenti di Novolegno e mi pongo al loro fianco ed al fianco delle loro famiglie per la difesa dei loro diritti, del loro reddito e della loro dignità umana sancita fortemente dall’art. 4 della nostra

Costituzione, che dichiara “l’impegno della Repubblica a rendere ogni cittadino capace di contribuire al benessere sociale con il proprio lavoro, con le proprie attitudini e con il proprio impegno”.

Al sindaco dichiaro la mia personale disponibilità per ogni forma di lotta : la mia persona è a disposizione dei Vostri diritti!

