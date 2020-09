MONTEFUSCO. Cerimonia Magistrale Sovrano Ordine dei Cavalieri Templari

Sabato 26 Settembre, nella storica cornice della Chiesa Palatina di san Giovanni del Vaglio, a Montefusco, il Sovrano Ordine dei Cavalieri Templari darà vita al primo capitolato del nuovo ordine cavalleresco. L’importante rituale del giuramento del Gran Maestro e del Gran Consiglio sarà seguito dalla cerimonia di investitura di nuovi cavalieri. Saranno presenti le autorità civili e militari, e, nel limite possibile, nel rispetto delle norme anticovid, l’evento sarà aperto alla popolazione.

La cerimonia avrà inizio alle ore 10:30 e sarà officiata dal cappellano dell’ordine padre Marciano , dal parroco frate Massimiliano e dal frate Raffaele .

La costituzione di tale ordine nel territorio montefuscano, già depositario di tracce e memorie templari, assume particolare valore in considerazione dell’ antico giuramento dei cavalieri finalizzato nei tempi passati ad aiutare i pellegrini in terra santa e dedicato oggi ad aiutare le persone più bisognose e deboli, ma impegnato anche nel promuovere e sostenere il settore turistico e il suo indotto come risorsa e fonte di lavoro per i giovani spesso costretti a lasciare le nostre terre.

