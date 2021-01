MONTELLA. Grande attesa per l’Open Day dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Rinaldo d’Aquino”

Grande attesa per l’Open Day dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Rinaldo d’Aquino” di Montella, che si terrà il 17 gennaio, alle ore 15.00 in diretta streaming mediante la piattaforma dedicata della scuola Gsuite attraverso la app di Meet al seguente link https://meet.google.com/pfv-ejjh-wyi. La manifestazione, dedicata all’orientamento dei giovani che intendono iscriversi a un corso di studi per conseguire la maturità, vedrà il “d’Aquino” aprire le porte ad esperienze virtuali in laboratori tematici per illustrare agli interessati i suoi indirizzi e percorsi di studio: Chimica materiale e biotecnologie, Elettronica ed elettrotecnica, Informatica e telecomunicazioni.

I docenti e gli studenti esporranno a genitori e alunni l’offerta formativa dell’Istituto, in uno scambio intersoggettivo, in una modalità paritaria di lavoro e di cooperazione, coniugando le loro competenze con quelle ancora in formazione degli studenti, presenteranno lezioni laboratoriali attraverso esemplificazioni di elettronica ed elettrotecnica, passando dal Bulding automation all’impianto semaforico; attività inerenti la chimica e la biologia in cui, in maniera collaborativa, ci sarà il coinvolgimento dei presenti.

In un clima di fattiva collaborazione, di scambio culturale e di interazione di pensieri, alle ore 15,30 nell’area live si terrà l’incontro-dibattito tra gli alunni e gli ospiti presenti, referenti delle aziende leader nazionali ed internazionali e dell’Amministrazione Comunale sul tema “Istituto Tecnico a Montella: le chiavi del tuo futuro” affinchè le varie anime del territorio possano fondersi, conoscersi, nonché confrontarsi per poter dare alle generazioni future giuste indicazioni per una scelta che sia culturalmente valida, perché abbiano, sin da ora, il coraggio di guardare avanti, pensando al proprio domani, in vista di un inserimento proficuo e soddisfacente nel mondo del lavoro. All’incontro interverranno il Comune di Montella, ACCA Software S.p.A., E.B.I S.r.l. e Altergon Italia. Scopo di questo incontro-dibattito sarà quello di realizzare un “contenitore” nel quale le varie anime del territorio possano fondersi, conoscersi, nonché confrontarsi per poter dare alle generazioni future giuste indicazioni per una scelta che sia culturalmente valida, perché abbiano, sin da ora, il coraggio di guardare avanti, pensando al proprio domani, in vista di un inserimento proficuo e soddisfacente nel mondo del lavoro.

